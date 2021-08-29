Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО 1 сентября

«Первого числа намечается серьезная смена погодных условий. До 31 числа будет еще относительно тепло в Центральном федеральном округе, затем пройдет атмосферный фронт с северо-запада и резко пойдет понижение температуры. Уже 1 числа к вечеру температура не будет превышать 15−18 градусов [тепла] в Подмосковье, а на западе [ЦФО] — даже [плюс] 14−17 градусов. Температура сразу на 5−8 градусов будет ниже, чем в конце августа», — рассказал он.
Варакин отметил, что до конца месяца жителей ЦФО ожидает температурный фон в диапазоне 20−25 градусов тепла.
По данным Гидрометцентра, уже 2—3 сентября в Тверской области температура днем будет в диапазоне 15−16 градусов тепла, в Калужской области — 16−17 градусов тепла, в Смоленской области — 15−20 градусов тепла, в Орловской области — 17−19 градусов тепла, в Брянской области — 17 градусов тепла.