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00:41 (мск), источник: ТАСС

Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Резкое похолодание сразу на 5−8 градусов прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) к вечеру 1 сентября. До конца месяца температурный фон будет в диапазоне 20−25 градусов тепла, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Источник: Reuters

«Первого числа намечается серьезная смена погодных условий. До 31 числа будет еще относительно тепло в Центральном федеральном округе, затем пройдет атмосферный фронт с северо-запада и резко пойдет понижение температуры. Уже 1 числа к вечеру температура не будет превышать 15−18 градусов [тепла] в Подмосковье, а на западе [ЦФО] — даже [плюс] 14−17 градусов. Температура сразу на 5−8 градусов будет ниже, чем в конце августа», — рассказал он.

Варакин отметил, что до конца месяца жителей ЦФО ожидает температурный фон в диапазоне 20−25 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, уже 2—3 сентября в Тверской области температура днем будет в диапазоне 15−16 градусов тепла, в Калужской области — 16−17 градусов тепла, в Смоленской области — 15−20 градусов тепла, в Орловской области — 17−19 градусов тепла, в Брянской области — 17 градусов тепла.

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