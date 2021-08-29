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11:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огненный вихрь попал на камеру в Калифорнии (видео)

В регионе бушует лесной пожар.

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Пожарные, которые борются с лесным пожаром в калифорнийских округах Риверсайд, Ориндж и Сан-Диего, запечатлели устрашающий огненный вихрь. Он сформировался рядом с одним из очагов огня.

В регионе бушует так называемый чапаральский пожар — горят субтропические кустарники чапараль. По данным на 28 августа, выгорело уже 485 га площади.

Ранее житель Северной Калифорнии показал, как выглядит масштабный пожар изнутри.

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