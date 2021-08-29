#ChaparralFire another video pic.twitter.com/pO4WncrI2C— firevalleyphoto (@firevalleyphoto) August 29, 2021
Огненный вихрь попал на камеру в Калифорнии (видео)
В регионе бушует лесной пожар.
В регионе бушует лесной пожар.
Пожарные, которые борются с лесным пожаром в калифорнийских округах Риверсайд, Ориндж и
В регионе бушует так называемый чапаральский пожар — горят субтропические кустарники чапараль. По данным на 28 августа, выгорело уже 485 га площади.
Ранее житель Северной Калифорнии показал, как выглядит масштабный пожар изнутри.
Анна Лысенко
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