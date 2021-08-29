Побережье в крымском городе превратилось в «желе» из медуз
По словам биологов, виновата аномальная жара.
По словам биологов, виновата аномальная жара.
Азовское море в городе Щелкино Ленинского района Крыма наводнили тысячи медуз. Отдыхающие вынуждены искать другие пляжи.
«На Азове в августе так часто бывает. Я, когда ехала, предполагала, что так может быть, поэтому искали жилье с бассейном. Всю неделю медуз было не так много, а сегодня то ли течение, то ли вода потеплела — вот такое вот желе», — пишет туристка под ником @helga_belaya в соцсети.
Биологи объясняют «нашествие» медуз аномальной жарой,
Ранее гигантские медузы наводнили испанское побережье. Самой большой медузой, попавшейся на глаза туристам, стала особь длиной в полтора метра.
Анна Лысенко
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