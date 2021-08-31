Вильфанд: роль человека в глобальном потеплении доказана
Главной движущей силой глобального потепления климата является деятельность человека. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на
Главной движущей силой глобального потепления климата является деятельность человека. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на
«Во второй декаде августа вышел шестой оценочный доклад по климату. Это важнейший документ», — сказал Вильфанд.
Документ подтверждает, что нынешнее потепление климата на планете связано с антропогенной деятельностью.
«Ведущие учёные мира, около 300 человек входят в эту группу, и вот эти учены пришли к консенсусу: можно не сомневаться, что главная причина изменения климата связана с деятельностью человека», — сказал эксперт.