Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Смертность среди заболевших COVID побила месячный рекорд По данным Росстата, число умерших россиян с диагностированным COVID-19 впервые превысило 50 тысяч человек за месяц
Фоторепортажи
10Как выглядят самые грандиозные фонтаны и каскады мира
12Баррикады августовского путча
12:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Вильфанд: роль человека в глобальном потеплении доказана

Главной движущей силой глобального потепления климата является деятельность человека. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник: Агентство «Москва»

«Во второй декаде августа вышел шестой оценочный доклад по климату. Это важнейший документ», — сказал Вильфанд.

Документ подтверждает, что нынешнее потепление климата на планете связано с антропогенной деятельностью.

«Ведущие учёные мира, около 300 человек входят в эту группу, и вот эти учены пришли к консенсусу: можно не сомневаться, что главная причина изменения климата связана с деятельностью человека», — сказал эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Белый цвет кожи оказался «злокачественным, паразитоподобным состоянием»
Горячие темы на Авто
Готовлюсь к холодной зиме. 261
Назло Путину отморозят себе уши? )) 197
Ну хоть по пляжному футболу... 131
Купить охото ;) 73
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Первое видео Бородиной с новым бойфрендом взбудоражило сеть Как утверждают СМИ, ведущая и ресторатор Эрик Авагян встречаются
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»