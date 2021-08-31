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17:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Разрушительный ураган «Ида» показали из космоса

Устрашающие снимки.

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Источник: NASA

Один из спутников NASA получил фотографию обрушившегося на побережье Мексиканского залива урагана «Ида». На снимке, сделанном 30 августа, видно, как «Ида» движется вглубь суши над Луизианой, Миссисипи и Алабамой.

Астронавты Международной космической станции тоже поделились фотографиями стихии.

«Ураган “Ида” ослабевает, и это хорошая новость, но все же он нанес большой ущерб. Вид сверху дает представление о том, насколько высоки эти облака… Мысленно со всеми, кого это коснулось. Храните себя!» — написал французский астронавт Тома Песке.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа. Скорость ветра достигла 58 метров в секунду. Более миллиона жителей штата Луизиана остались без света, а река Миссисипи изменила свое направление.

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