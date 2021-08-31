Разрушительный ураган «Ида» показали из космоса
Устрашающие снимки.
Устрашающие снимки.
Один из спутников NASA получил фотографию обрушившегося на побережье Мексиканского залива урагана «Ида». На снимке, сделанном 30 августа, видно, как «Ида» движется вглубь суши над Луизианой, Миссисипи и Алабамой.
Астронавты Международной космической станции тоже поделились фотографиями стихии.
«Ураган “Ида” ослабевает, и это хорошая новость, но все же он нанес большой ущерб. Вид сверху дает представление о том, насколько высоки эти облака… Мысленно со всеми, кого это коснулось. Храните себя!» — написал французский астронавт Тома Песке.
Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа. Скорость ветра достигла 58 метров в секунду. Более миллиона жителей штата Луизиана остались без света, а река Миссисипи изменила свое направление.
Анна Лысенко
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