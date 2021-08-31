Вулкан Этна выпустил в воздух гигантское кольцо дыма (видео)
Вулкан вновь активизировался в конце августа.
Вулкан вновь активизировался в конце августа.
29 августа на Сицилии началось новое извержение вулкана Этна. Самый большой и активный вулкан Европы выбросил в воздух гигантский столб дыма и пепла, а из
Сообщается, что
Кроме того, во время своего нового извержения, Этна выпустила в воздух редкое большое кольцо из дыма, которое случайно удалось мельком снять на камеру счастливому очевидцу.
Отметим, что вулкан Этна последний раз извергался 10 августа, а в активном состоянии он находится с 2019 года.
Екатерина Гура