Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
18:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Этна выпустил в воздух гигантское кольцо дыма (видео)

Вулкан вновь активизировался в конце августа.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 62% 757 мм рт. ст. 2 м/с

29 августа на Сицилии началось новое извержение вулкана Этна. Самый большой и активный вулкан Европы выбросил в воздух гигантский столб дыма и пепла, а из юго-восточного кратера начали извергаться потоки лавы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что из-за сильного ветра дым растянулся на несколько километров и засыпал пеплом близлежащие деревни, однако людям или авиасообщению вулкан не угрожает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, во время своего нового извержения, Этна выпустила в воздух редкое большое кольцо из дыма, которое случайно удалось мельком снять на камеру счастливому очевидцу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что вулкан Этна последний раз извергался 10 августа, а в активном состоянии он находится с 2019 года.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Никогда не изменявшая мужу женщина случайно родила от другого Это произошло в США.
Авто
От «Нексии» до лимузина: как женился рэпер Моргенштерн В Москве с шумом и покатушками на эффектных машинах прошла свадьба Алишера Валеева
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Дети
Фото 9-летней дочки Орбакайте с отцом растрогали поклонников Девочка весело провела время с папой
Леди
Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера Хоккеист заключил брак с новой возлюбленной
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»