Тропический шторм «Нора» обрушился на Мексику (видео)
Он разрушил дома и затопил улицы в курортном городке
Он разрушил дома и затопил улицы в курортном городке
29 августа на Мексику обрушился тропический шторм «Нора». Основной удар на себя принял штат Халиско и курортный город
По данным Национальной метеорологической службы, штормовой ветер достигал 36 метров в секунду. Он с корнем вырывал деревья, сносил билборды и срывал крыши с домов. Помимо этого шторм принес и обильные осадки, которые за пару часов в несколько раз превысили месячную норму. В итоге в
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как полуразрушенный штормом двухэтажный дом просто сползает и обрушивается в реку. Такая же участь постигла и новый мост через реку.
Сообщается, что в результате стихии погиб как минимум один человек — подросток из Испании. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.
По данным метеобюро, к 31 августа шторм заметно ослаб и двинулся вглубь. Сейчас его готовятся встретить в американском штате Калифорния, который и так уже сильно вымотан масштабными лесными пожарами.
Екатерина Гура