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19:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тропический шторм «Нора» обрушился на Мексику (видео)

Он разрушил дома и затопил улицы в курортном городке Пуэрто-Вальярта.

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29 августа на Мексику обрушился тропический шторм «Нора». Основной удар на себя принял штат Халиско и курортный город Пуэрто-Вальярта, который находится на самом побережье.

По данным Национальной метеорологической службы, штормовой ветер достигал 36 метров в секунду. Он с корнем вырывал деревья, сносил билборды и срывал крыши с домов. Помимо этого шторм принес и обильные осадки, которые за пару часов в несколько раз превысили месячную норму. В итоге в Пуэрто-Вальярта из берегов вышла река Кауле, которая затопила большую часть города.

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В соцсетях появилось видео, на котором видно, как полуразрушенный штормом двухэтажный дом просто сползает и обрушивается в реку. Такая же участь постигла и новый мост через реку.

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Сообщается, что в результате стихии погиб как минимум один человек — подросток из Испании. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

По данным метеобюро, к 31 августа шторм заметно ослаб и двинулся вглубь. Сейчас его готовятся встретить в американском штате Калифорния, который и так уже сильно вымотан масштабными лесными пожарами.

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Екатерина Гура

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