Ураган «Ида» затопил Нью-Йорк и вызвал торнадо в Нью-Джерси
Стихия добралась до
Стихия добралась до
Ураган «Ида», который стал самым мощным за последние шесть лет, добрался до
Сильный дождь с грозой и штормовым ветром привели к подтоплению нескольких районов Большого Яблока. Был закрыт местный аэропорт, железнодорожные станции и станции метро, а также большинство автомобильных дорог. А в соседнем штате
В этих двух штатах был введен режим ЧС. Более 200 тысяч человек остались без электричества.
По всей остальной части страны «Ида» уже унесла восемь жизней и нанесла ущерб Пенсильвании, Мэриленду и Луизиане. Ураган, который сейчас ослаб до категории тропического шторма, называют одним из худших в истории страны и сравнивают по силе с разрушительным ураганом 2015 года «Катрина», пишет The Sun.
Екатерина Гура