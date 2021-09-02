Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили самый смертоносный штамм туберкулеза Что о нем известно?
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
13:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Ида» затопил Нью-Йорк и вызвал торнадо в Нью-Джерси

Стихия добралась до северо-востока США.

Ураган «Ида», который стал самым мощным за последние шесть лет, добрался до северо-востока страны.

Первого сентября стихия обрушилась на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, что привело к первому в истории Нью-Йорка наводнению и гибели, по меньшей мере, шести человек.

Сильный дождь с грозой и штормовым ветром привели к подтоплению нескольких районов Большого Яблока. Был закрыт местный аэропорт, железнодорожные станции и станции метро, а также большинство автомобильных дорог. А в соседнем штате Нью-Джерси ситуация осложнилась возникновением торнадо, который разрушил как минимум девять домов и главную магистраль.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В этих двух штатах был введен режим ЧС. Более 200 тысяч человек остались без электричества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По всей остальной части страны «Ида» уже унесла восемь жизней и нанесла ущерб Пенсильвании, Мэриленду и Луизиане. Ураган, который сейчас ослаб до категории тропического шторма, называют одним из худших в истории страны и сравнивают по силе с разрушительным ураганом 2015 года «Катрина», пишет The Sun.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Читайте также
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Авто
Kia урезала новый Sportage для Европы В страны Старого Света будет поставляться укороченный вариант кроссовера
Кино
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале Зрители увидят актера образца начала 2000-х
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Дети
14-летняя дочь Юлии Началовой в школьной форме восхитила сеть Вера Алдонина заметно повзрослела за лето
Леди
Долго находившаяся в коме МакSим появилась на публике Певица отвела младшую дочь в школу
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»