Нобелевский лауреат заявил о риске «пробуждения» вирусов из-за потепления

По его словам, невозможно предсказать, какой вирус из «существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет» может появиться вновь.
«Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — сказал ученый.
В зоне риска, по его мнению, в том числе находится Сибирь, где из-за таяния льдов тайги и тундры могут «пробудиться» древние болезни и вирусы.
Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заключил Рае Квон Чунг.
Рае Квон Чунг был удостоен Нобелевской премии в 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Награду присудили за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека.
В августе климатическая группа ООН (IPCC) опубликовала новый доклад о глобальном потеплении. Ученые назвали беспрецедентными изменения климата и предупредили, что некоторых из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет. Чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется 20−30 лет, отметили в IPCC.
В целом их прогнозы неутешительны: уровень моря продолжит повышаться, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут происходить все чаще.