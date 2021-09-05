Северное сияние в Норильске показали в таймлапсе (видео)
Сезон полярных сияний открыт.
Сезон полярных сияний открыт.
Фотограф Сергей Докукин из Норильска поделился своими первыми в сезоне наблюдениями полярного сияния над окрестностями города.
«Открыл свой новый сезон полярных сияний. С началом 3-го сентября небо прояснилось, и вместе с @alex_stkt и @alexanderkharitonov63 мы выдвинулись к реке Амбарная. Удача настигла нас в виде потухших фонарей на трассе. И тут началось!» — написал фотограф.
«Сезон охоты за сияниями открыт», — написал напарник Докукина @alex_stkt.
«Первая ночная вылазка успешно завершена. Сияние включили вовремя. Фонари на трассе отключили будто специально», — делится наблюдатель Александр Харитонов, охотившийся за полярным сиянием с друзьями.
Анна Лысенко
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