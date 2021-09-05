Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 сентябряРодился Фредди Меркьюри, на мюнхенской Олимпиаде захватили заложников, а «Вояджер-1» отправился исследовать Юпитер и Сатурн
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северное сияние в Норильске показали в таймлапсе (видео)

Сезон полярных сияний открыт.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Фотограф Сергей Докукин из Норильска поделился своими первыми в сезоне наблюдениями полярного сияния над окрестностями города.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Открыл свой новый сезон полярных сияний. С началом 3-го сентября небо прояснилось, и вместе с @alex_stkt и @alexanderkharitonov63 мы выдвинулись к реке Амбарная. Удача настигла нас в виде потухших фонарей на трассе. И тут началось!» — написал фотограф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сезон охоты за сияниями открыт», — написал напарник Докукина @alex_stkt.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первая ночная вылазка успешно завершена. Сияние включили вовремя. Фонари на трассе отключили будто специально», — делится наблюдатель Александр Харитонов, охотившийся за полярным сиянием с друзьями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Hi-Tech
Как бросить курить с помощью смартфона Простой способ избавиться от пагубной привычки, используя ваш смартфон
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Дети
Караулова окрестила 3-месячного сына в Армении Певица стала мамой весной 2021 года
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»