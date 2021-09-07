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14:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледники Пиренеев могут исчезнуть уже через два десятилетия

Они стабильно тают с 1980-х годов.

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Испанские специалисты из Пиренейского института экологии провели масштабное исследование ледников на горном хребте Пиренеев между Испанией и Францией. Они внимательно изучили спутниковые снимки с высоким разрешением, полученные в ходе исследовательских полетов в 2011 году, чтобы составить карту эволюции ледяной массы, сравнив ее с данными, полученными во время полевых визитов, и 3D-моделями горных хребтов, созданными прошлым летом с помощью беспилотников.

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Новые данные ученые сравнили с архивными документами и пришли к неутешительным выводам, — с 1980-х годов скорость таяния ледников остается стабильной и довольно быстрой. За последнее десятилетие в Пиренеях практически полностью исчезли три ледника, а 17 из 20 оставшихся потеряли ледяной слой толщиной более 6 метров. По словам исследователей, в среднем масса ледников сократилась на 23 процента всего лишь за одно десятилетие.

Геолог Иксея Видаллер, один из авторов исследования, отметил, что пиренейские ледники находятся в крайней опасности и могут исчезнуть или превратиться в остаточные обледенения примерно через два десятилетия. Он назвал происходящее настоящей трагедией, которая влечет за собой не только изменение ландшафта, но и грозит потерей биоразнообразия.

Во всем происходящем ученые винят изменение климата. В частности, в Пиренейском регионе за прошедшие сто лет температура выросла на 1,5 градуса по Цельсию. По данным ООН примерно через десять лет температура воздуха на планете, вероятно, превысит уровень потепления, который человечество пыталось предотвратить.

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Кроме того, бассейн Средиземного моря, расположенный между Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой, определяется экспертами ООН как «горячая точка изменения климата», которая, среди прочего, может столкнуться с разрушительными волнами тепла, нехваткой воды и утратой биоразнообразия.

Екатерина Гура

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