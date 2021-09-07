Ученые узнали, что супершторм на Солнце грозит отключением Интернета

Например, в 1859 году произошла мощнейшая за историю наблюдений геомагнитная буря, известная как «событие Кэррингтона». Крупный корональный выброс массы привел к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, а полярные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами. Еще одна геомагнитная буря в марте 1989 года на девять часов отключила от энергоснабжения всю канадскую провинцию Квебек, а полярное сияние наблюдалось даже в Крыму.
Сангита Абду Джиоти, доцент Калифорнийского университета в Ирвайне, провела исследование, в котором оценила предполагаемый ущерб для Земли от следующего солнечного супершторма, сообщает Live Science.
«Что действительно заставило меня задуматься об этом, так это то, что с пандемией мы увидели, насколько неподготовленным был мир. Не существовало протокола для эффективного решения этой проблемы, и то же самое с устойчивостью Интернета, — сказала исследователь в комментарии для WIRED. — Наша инфраструктура не подготовлена к крупномасштабному солнечному происшествию».
Абду Джиоти попыталась определить наиболее уязвимые места в интернет-инфраструктуре. Оказалось, что местные и региональные интернет-соединения имеют все шансы выстоять в условиях солнечного супершторма, поскольку сами оптоволоконные кабели не подвержены влиянию геомагнитно индуцированных токов.
Однако пострадают длинные подводные интернет-кабели, соединяющие континенты, выяснила доцент.
Они оснащены ретрансляторами для усиления оптического сигнала, установленными с интервалом от 50 до 150 километров. Эти ретрансляторы уязвимы для геомагнитных токов. Если отключится хотя бы один ретранслятор, выйдут из строя сотни километров кабеля. В итоге отрезанными друг от друга окажутся целые континенты.
Трудно предсказать, сколько времени потребуется на ремонт подводной инфраструктуры, но Абду Джиоти предполагает, что крупномасштабные отключения Интернета могут длиться недели или даже месяцы.
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