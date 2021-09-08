Frightening moment 7.2 magnitude earthquake rocks Mexico pic.twitter.com/iz7bNAJSze— The Sun (@TheSun) September 8, 2021
В Мексике произошло сильное землетрясение (видео)
1,6 млн человек остались без электроэнергии.
1,6 млн человек остались без электроэнергии.
Вечером 7 сентября на юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщает CNN.
Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от городка Лос-Органос-де-Сан-Агустин, недалеко от Акапулько на тихоокеанском побережье, на глубине 12,6 км, сообщила Геологическая служба США.
Было зарегистрировано как минимум 92 афтершока, в том числе один силой 5,2 балла. Первоначально в стране выпустили предупреждение о цунами, но затем его отменили.
Жертвой стихии стал, как минимум, один человек, около 1,6 млн потребителей остались без электричества, было приостановлено движение поездов.
Анна Лысенко
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