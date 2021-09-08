Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Художник создает «цветущие» скульптуры животных из металла Удивительная техника и исполнение.
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
10Умер Жан-Поль Бельмондо
15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Мексике произошло сильное землетрясение (видео)

1,6 млн человек остались без электроэнергии.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Вечером 7 сентября на юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщает CNN.

Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от городка Лос-Органос-де-Сан-Агустин, недалеко от Акапулько на тихоокеанском побережье, на глубине 12,6 км, сообщила Геологическая служба США.

Было зарегистрировано как минимум 92 афтершока, в том числе один силой 5,2 балла. Первоначально в стране выпустили предупреждение о цунами, но затем его отменили.

Жертвой стихии стал, как минимум, один человек, около 1,6 млн потребителей остались без электричества, было приостановлено движение поездов.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще о стихии

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Врач назвала лучший метод контрацепции для молодежи А также перечислила факторы, влияющие на оптимальный подбор контрацептивов.
Авто
В Россию привезли Volkswagen Passat Alltrack Немецкая компания рассказала о ценах и комплектациях своего универсала повышенной проходимости. Его уже можно заказать в России
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
Алсу выложила фото с обогнавшей ее по росту дочерью-именинницей Сафине исполнилось 15 лет
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»