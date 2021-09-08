В США сфотографировали светящееся море (фото)
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
Американский фотограф Патрик Койн в начале сентября опубликовал в соцсетях несколько удивительных снимков, сделанных на пляже Кресент Бэй в Калифорнии.
На ночных фото можно увидеть завораживающее светящееся море.
По словам фотографа, такое явление в этом месте можно наблюдать несколько раз в год, но в сентябре свечение обычно самое сильное. Это удивительное зрелище наблюдали и другие посетителим пляжа, которые также поделились невероятными снимками в соцсетях.
Отметим, что свечение моря или океана представляет собой естественное биологическое явление, возникающее тогда, когда у поверхности воды собираются микроорганизмы, способные к биолюминесценции.
Екатерина Гура