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15:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США сфотографировали светящееся море (фото)

Завораживающее природное явление.

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Американский фотограф Патрик Койн в начале сентября опубликовал в соцсетях несколько удивительных снимков, сделанных на пляже Кресент Бэй в Калифорнии.

На ночных фото можно увидеть завораживающее светящееся море.

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По словам фотографа, такое явление в этом месте можно наблюдать несколько раз в год, но в сентябре свечение обычно самое сильное. Это удивительное зрелище наблюдали и другие посетителим пляжа, которые также поделились невероятными снимками в соцсетях.

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Отметим, что свечение моря или океана представляет собой естественное биологическое явление, возникающее тогда, когда у поверхности воды собираются микроорганизмы, способные к биолюминесценции.

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