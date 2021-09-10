В космосе сфотографировали «пушистую» галактику
У нее необычная структура.
У нее необычная структура.
Астрономы получили новый детальный снимок одной из самых ярких галактик в группе Скульптора.
NGC 7793 на расстоянии почти 12 миллионов световых лет от Солнца интересна прежде всего своей необычной формой. Она принадлежит к типу флоккулентных спиральных галактик, спиральный узор которых не упорядочен, а словно состоит из отдельных лоскутов.
Слово flocculent означает «пушистый», «шерстяной». NGC 7793 и в самом деле выглядит «пушистой», что хорошо заметно на снимке, полученном в обсерватории «Джемини».
По данным ученых, примерно 30% спиральных галактик во Вселенной являются флоккулентными.
Анна Лысенко
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