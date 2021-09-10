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16:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «пушистую» галактику

У нее необычная структура.

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Источник: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA
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Астрономы получили новый детальный снимок одной из самых ярких галактик в группе Скульптора.

NGC 7793 на расстоянии почти 12 миллионов световых лет от Солнца интересна прежде всего своей необычной формой. Она принадлежит к типу флоккулентных спиральных галактик, спиральный узор которых не упорядочен, а словно состоит из отдельных лоскутов.

Слово flocculent означает «пушистый», «шерстяной». NGC 7793 и в самом деле выглядит «пушистой», что хорошо заметно на снимке, полученном в обсерватории «Джемини».

По данным ученых, примерно 30% спиральных галактик во Вселенной являются флоккулентными.

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