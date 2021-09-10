В Камеруне появились сугробы из града (видео)
Местные жители играют в снежки.
Местные жители играют в снежки.
Во время проливных дождей в камерунском департаменте Верхний Нкам вечером 9 сентября дважды выпал обильный град. Его оказалось так много, что на дорогах образовались сугробы.
На перевале Бана, в местности под названием Бапух, сельские жители высыпали на улицы, чтобы поиграть в снежки, сообщает Le Jour.
Камерун в Центральной Африке расположен недалеко от экватора. Подобные экстремальные погодные явления здесь происходят крайне редко. В последний раз такой град в стране выпадал в июне 2017 года.
Анна Лысенко
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