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18:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Камеруне появились сугробы из града (видео)

Местные жители играют в снежки.

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Во время проливных дождей в камерунском департаменте Верхний Нкам вечером 9 сентября дважды выпал обильный град. Его оказалось так много, что на дорогах образовались сугробы.

На перевале Бана, в местности под названием Бапух, сельские жители высыпали на улицы, чтобы поиграть в снежки, сообщает Le Jour.

Камерун в Центральной Африке расположен недалеко от экватора. Подобные экстремальные погодные явления здесь происходят крайне редко. В последний раз такой град в стране выпадал в июне 2017 года.

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