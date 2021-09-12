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14:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Турции «всплыл» город, построенный императором Тиберием

Его затопили во время строительства гидроэлектростанции 66 лет назад.

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Уровень воды в Сейханском водохранилище на юге Турции упал настолько, что над водой показались руины древнего города Августа, основанного еще при императоре Тиберии в 20 году нашей эры.

Плотину на реке Сейхан рядом с городом Адана начали строить в 1953 году. Она стала первой в серии гидроэнергетических проектов, финансируемых Всемирным банком. Августа ушла под воду в 1955 году. Перед затоплением турецкие археологи спешно провели раскопки. За 10 дней были обнаружены монументальные сооружения, сообщает Hürriyet.

Августа выглядела как типичный римский город с мощеными улицами, колоннами и амфитеатром. Именно часть амфитеатра первой показывается над водой во время сильных осенних засух в регионе.

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Сейханское водохранилище
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