Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице ожидается понижение температуры на десять градусов 14 сентября.
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице ожидается понижение температуры на десять градусов 14 сентября.
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. «Вторжение холода» принесет в столицу похолодание сразу на десять градусов со вторника, 14 сентября, а
«Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12−17 м/с», — рассказал он.
По словам Тишковца, уже во вторник дневная температура в столице упадет на 10 градусов.
«В последующие трое суток показания барометров начнут расти, благодаря чему немного распогодится, но все равно будет свежо и столбики термометров едва дотянутся до многолетней нормы сентября. Ночами минимальная составит плюс два-семь градусов, а после полудня плюс 9−14 градусов», — отметил метеоролог.
Тишковец сообщил, что