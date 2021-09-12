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15:51 (мск), источник: ТАСС

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице ожидается понижение температуры на десять градусов 14 сентября.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. «Вторжение холода» принесет в столицу похолодание сразу на десять градусов со вторника, 14 сентября, а 18—19 сентября столбик термометра днем в Москве уже не будет превышать десять градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12−17 м/с», — рассказал он.

По словам Тишковца, уже во вторник дневная температура в столице упадет на 10 градусов.

«В последующие трое суток показания барометров начнут расти, благодаря чему немного распогодится, но все равно будет свежо и столбики термометров едва дотянутся до многолетней нормы сентября. Ночами минимальная составит плюс два-семь градусов, а после полудня плюс 9−14 градусов», — отметил метеоролог.

Тишковец сообщил, что 18—19 сентября температурный фон уже будет соответствовать октябрьским значениям. «С приближением выходных погода окончательно испортиться — с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке плюс 10 градусов, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября», — рассказал он.

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