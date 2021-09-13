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17:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пожары в Испании: тысячи эвакуированных, с огнем борются сотни пожарных

Из-за разгоревшихся в Андалусии на юге Испании пожаров около 2000 человек покинули свои дома.

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Источник: Getty Images
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В результате пожара, начавшегося в среду на возвышенности над популярным курортным городом Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, уже погиб один пожарный.

Премьер-министр Педро Санчес объявил о развертывании военного подразделения по чрезвычайным ситуациям для борьбы с пожаром.

Для помощи пожарным в горных районах правительство Испании развернуло войска.

Еще шесть городов и деревень были эвакуированы в воскресенье.

Огромные клубы дыма видно за много километров.

Источник: Getty Images

Жителям пяти других общин было приказано покинуть свои дома в пятницу.

Согласно предварительным данным, полученным со спутника Европейской комиссии Copernicus, пожар охватил более 6 тысяч гектаров, говорится в заявлении министерства окружающей среды.

По данным испанских СМИ, в результате лесных пожаров сгорело около 7400 гектаров.

Региональное агентство лесных пожаров Андалусии сообщает, что в тушении пожаров участвуют сотни пожарных при поддержке 41 самолета и 25 пожарных машин.

Источник: Getty Images

Хуан Санчес, высокопоставленный чиновник региональной пожарной службы, назвал это «самым сложным» пожаром за последнее время.

Как сообщил журналистам Алехандро Гарсия из оперативного центра управления по тушению лесных пожаров, огонь был «необычной силы» и распространялся в нескольких направлениях.

Региональный директор по охране окружающей среды Кармен Креспо заявила в пятницу, что пожар, по всей видимости, был начат преднамеренно. Выяснением причин и обстоятельств пожара занимаются следователи.

Эвакуированных разместили в спортивном центре в соседнем городе Ронда, куда волонтеры принесли воду, продукты и стулья | Источник: Getty Images

«По правде говоря, все было очень быстро и эффективно, но мы немного нервничаем, потому что не знаем, что произойдет дальше», — сказал Авраам Лопес, которого эвакуировали из дома в Хеналгвасиле.

Аварийные бригады также эвакуировали людей из городов и деревень Хубрике, Фарахан, Пухерра, Альпандейре и Хускар в воскресенье на холмах, где горит пожар.

Источник: Getty Images

«Это ужасно, ничего подобного мы никогда не видели», — сказала агентству Рейтер одна из эвакуированных Адриана Якоб.

«С тех пор, как начался пожар, мы не спали уже несколько дней. Это ужасно», — рассказал другой местный житель Пепа Рубио.

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