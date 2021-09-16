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11:11 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд рассказал о резком похолодании в европейской части страны

Наиболее заметным оно будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.

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Источник: Агентство «Москва»

Холодная погода ожидается в европейской части России до понедельника, однако южные регионы она не затронет. Отклонения от климатической нормы составят 2−5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около двух градусов, а уже в субботу — до четырёх-пяти градусов», — цитирует синоптика ТАСС.

Метеоролог добавил, что наиболее заметным похолодание будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале. В Приволжском федеральном округе прогнозируются дневные температуры от 7 до 11 градусов, на Урале — от 5 до 11 градусов.

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