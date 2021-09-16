Вильфанд рассказал о резком похолодании в европейской части страны
Наиболее заметным оно будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.
Наиболее заметным оно будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.
Холодная погода ожидается в европейской части России до понедельника, однако южные регионы она не затронет. Отклонения от климатической нормы составят 2−5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около двух градусов, а уже в субботу — до четырёх-пяти градусов», — цитирует синоптика ТАСС.
Метеоролог добавил, что наиболее заметным похолодание будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале. В Приволжском федеральном округе прогнозируются дневные температуры от 7 до 11 градусов, на Урале — от 5 до 11 градусов.