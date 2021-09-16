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11:21 (мск), источник: Газета.Ру

Озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды

Озоновая дыра над Южным полюсом за последнюю неделю превысила размеры Антарктиды, установили специалисты службы мониторинга атмосферы Copernicus. Об этом они рассказали изданию The Guardian.

Источник: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Озоновый слой над Антарктикой истончается каждый год с августа по октябрь, максимального размера дыра достигает между серединой сентября и серединой октября. В этом году размер дыры оказался больше, чем в 75% случаев в это время с 1979 года. Причины этого неизвестны.

В 2020 году в начале октября озоновая дыра разрослась до 24 млн кв. км., став больше, чем практически во все предыдущие годы. Предполагалось, что в 2021 году дыра будет такого же размера, но она уже его превысила и продолжает расти.

Озоновый слой защищает планету от ультрафиолетовых лучей. Использование синтетических соединений, таких как хлорфторуглероды, в прошлом веке привело к образованию озоновой дыры. После запрета этих соединений озоновый слой постепенно восстанавливается, но это происходит очень медленно.

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