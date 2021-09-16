Озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды

Озоновый слой над Антарктикой истончается каждый год с августа по октябрь, максимального размера дыра достигает между серединой сентября и серединой октября. В этом году размер дыры оказался больше, чем в 75% случаев в это время с 1979 года. Причины этого неизвестны.
В 2020 году в начале октября озоновая дыра разрослась до 24 млн кв. км., став больше, чем практически во все предыдущие годы. Предполагалось, что в 2021 году дыра будет такого же размера, но она уже его превысила и продолжает расти.
Озоновый слой защищает планету от ультрафиолетовых лучей. Использование синтетических соединений, таких как хлорфторуглероды, в прошлом веке привело к образованию озоновой дыры. После запрета этих соединений озоновый слой постепенно восстанавливается, но это происходит очень медленно.