Ученые обнаружили в протопланетных дисках предшественников жизни
Это крупные органические молекулы, без которых зарождение и существование жизни было бы невозможно.
Это крупные органические молекулы, без которых зарождение и существование жизни было бы невозможно.
Международная команда ученых-астрофизиков из 16 университетов мира собрала и изучила новые данные о протопланетных дисках, полученных с помощью мощнейшего телескопа ALMA. С помощью нового исследования специалисты смогли обнаружить в протопланетных дисках, вращающихся вокруг образующихся звезд, сложные органические молекулы, которые являются «ступеньками» между более простыми молекулами на основе углерода и более сложными, которые необходимы для создания и поддержания жизни.
Как известно, каждая молекула излучает свет с разными длинами волн, создавая уникальный спектральный след, подобный отпечатку пальца. Именно эти отпечатки, собранные телескопом ALMA, позволили ученым идентифицировать присутствие молекул и исследовать их свойства.
Исследователи искали три специфических молекулы — цианоацетилен, ацетонитрил и циклопропенилиден, и нашли их в четырех из пяти изученных протопланетных дисках, которые находятся на расстоянии от 300 до 500 световых лет от Земли. К тому же, количество молекул оказалось в разы больше, чем показывали ранние модели.
Теперь ученые намерены провести новые исследования и попытаться найти еще более сложные молекулы в протопланетных дисках. Новые данные позволят специалистам приблизиться к разгадке зарождения жизни, пишет Phys.org.
Екатерина Гура