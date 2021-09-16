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15:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили в протопланетных дисках предшественников жизни

Это крупные органические молекулы, без которых зарождение и существование жизни было бы невозможно.

Международная команда ученых-астрофизиков из 16 университетов мира собрала и изучила новые данные о протопланетных дисках, полученных с помощью мощнейшего телескопа ALMA. С помощью нового исследования специалисты смогли обнаружить в протопланетных дисках, вращающихся вокруг образующихся звезд, сложные органические молекулы, которые являются «ступеньками» между более простыми молекулами на основе углерода и более сложными, которые необходимы для создания и поддержания жизни.

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Как известно, каждая молекула излучает свет с разными длинами волн, создавая уникальный спектральный след, подобный отпечатку пальца. Именно эти отпечатки, собранные телескопом ALMA, позволили ученым идентифицировать присутствие молекул и исследовать их свойства.

Исследователи искали три специфических молекулы — цианоацетилен, ацетонитрил и циклопропенилиден, и нашли их в четырех из пяти изученных протопланетных дисках, которые находятся на расстоянии от 300 до 500 световых лет от Земли. К тому же, количество молекул оказалось в разы больше, чем показывали ранние модели.

Теперь ученые намерены провести новые исследования и попытаться найти еще более сложные молекулы в протопланетных дисках. Новые данные позволят специалистам приблизиться к разгадке зарождения жизни, пишет Phys.org.

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