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10:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самое большое дерево в мире

Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самые большие деревья в мире, которым угрожают лесные пожары, бушующие несколько недель в национальном парке «Секвойя».

Источник: AFP

Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая восьмидесятиметрового гиганта Генерала Шермана — самое большое по объему древесины дерево на Земле.

Его возраст оценивается от 2300 до 2700 лет.

Генерал Шерман — самое большое дерево в мире | Источник: GETTY IMAGES

Пожарные используют огнестойкую алюминиевую пленку для защиты ствола Генерала Шермана и других деревьев.

Лесные пожары угрожают двум тысячам гигантских секвой. Пожары вызваны длительной засухой и жаркой погодой в Калифорнии.

Толстая кора гигантских секвой огнеустойчива, и этим деревьям низовые пожары не страшны, говорят специалисты. Но нынешние пожары к их числу не относятся, и могут уничтожить деревья.

Возраст гигантских секвой может превышать 3 тысячи лет, а их высота достигать 100 метров.

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