Испания оказалась под водой из-за мощного шторма (видео)
Сильный ливень и град затопили несколько городов.
Сильный ливень и град затопили несколько городов.
16 сентября сразу на несколько регионов Испании обрушился сильный шторм. В отдельных местах прошли сильные грозы со штормовым ветром, ливнем и обильным градом.
Больше всего досталось провинции Кастельон в регионе Валенсия. Города Нулес и Алькора практически полностью ушли под воду — там бурным течением уносило мусорные баки, стулья и горшки с цветами. Очевидцы сообщают, что плавать пытались даже припаркованные автомобили.
Кроме того, там же выпал и град, который остался лежать на земле в виде впечатляющих сугробов. Шторм также сопровождался довольно зловещими облаками, которые наводили ужас на местных жителей.
Екатерина Гура