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18:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Испания оказалась под водой из-за мощного шторма (видео)

Сильный ливень и град затопили несколько городов.

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16 сентября сразу на несколько регионов Испании обрушился сильный шторм. В отдельных местах прошли сильные грозы со штормовым ветром, ливнем и обильным градом.

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Больше всего досталось провинции Кастельон в регионе Валенсия. Города Нулес и Алькора практически полностью ушли под воду — там бурным течением уносило мусорные баки, стулья и горшки с цветами. Очевидцы сообщают, что плавать пытались даже припаркованные автомобили.

Кроме того, там же выпал и град, который остался лежать на земле в виде впечатляющих сугробов. Шторм также сопровождался довольно зловещими облаками, которые наводили ужас на местных жителей.

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Екатерина Гура

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