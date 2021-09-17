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18:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Завораживающий Млечный Путь над Австралией показали в таймлапсе

Для ролика потребовалось 15 часов съемки и 3400 снимков.

Австралийский фотограф Бен Свенсон, специализирующийся на съемках пейзажей, опубликовал в Instagram завораживающий таймлапс Млечного Пути.

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Как рассказал фотограф, он снимал небо (от захода солнца до восхода) в районе залива Ханимун Бэй, в национальном парке Фрейцинет на востоке Тасмании в Австралии.

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На то, чтобы получить короткий ролик, Свенсону потребовалось 15 часов съемки и 3400 фотографий, которые он затем объединил.

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