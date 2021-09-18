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07:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Синоптик пообещал россиянам похолодание и дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о грядущем похолодании и дождях в центре европейской части страны. Его слова передает РИА Новости.

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Как пообещал синоптик, вторая половина сентября будет прохладной. «До конца рабочей недели будет все-таки холодно», — отметил он. Так, 18 сентября температура будет на 3−4 градуса ниже нормы.

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Однако уже в начале следующей недели ожидается еще большее похолодание. Температура воздуха поднимется максимум до плюс 5−10 градусов, также ожидаются дожди, местами сильные. По словам Вильфанда, такие показатели соответствуют октябрьским значениям.

Причиной изменения погоды станут воздушные массы из Арктики. Вильфанд добавил, что в случае, если будет намек на потепление, Гидрометцентр с радостью сообщит об этом. Однако до конца рабочей недели изменений ждать не приходится, заключил он.

О резком похолодании на европейской части России Вильфанд сообщал 16 сентября. Тогда он уточнил, что отклонения от климатической нормы составят 2−5 градусов, исключение составят лишь южные регионы.

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