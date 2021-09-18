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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые объяснили загадочную 900-летнюю вспышку в небе

Почти девять столетий астрономы пытались разгадать загадку таинственного космического явления, которое наблюдалось над Китаем и Японией в 1181 году. В новом исследовании ученые из Гонконга, Великобритании, Испании, Венгрии и Франции справились с этой задачей.

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Источник: Pascal Le Du et al, The Astrophysical Journal Letters, 2021

Китайские и японские звездочеты XII века сообщали о появлении нового необычного объекта в небе. Он наблюдался в течение шести месяцев — с 6 августа 1181 года по 6 февраля 1182 года — и был таким же ярким, как Сатурн.

В хрониках также осталось описание местоположения этой «звезды». Она сияла между двумя созвездиями, известными в Китае как Чуаньше и Хуагай, недалеко от современной Кассиопеи.

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Современные исследователи наблюдали за туманностью Pa30 — одной из самых горячих в Млечном Пути. Как известно, такие туманности являются остатками когда-то вспыхнувшей сверхновой. Например, Крабовидная туманность — это расширяющееся газовое облако, образованное вспышкой сверхновой в 1054 году.

Оказалось, что Pa30 расширяется с колоссальной скоростью 1100 километров в секунду. Потоки пыли и газа этой туманности за пять минут преодолевают расстояние, равное дистанции от Земли до Луны.

Произведя обратный расчет, ученые определили, что эти потоки начали свой путь около 1181 года, а их исходной точкой было место, указанное древними звездочетами.

Очевидно, небесное событие, которое в XII веке наблюдали в Китае и Японии, было вспышкой сверхновой, образовавшей туманность Pa30, говорят исследователи. Сам же космический катаклизм, скорее всего, был результатом массивного столкновения и последующего слияния двух тусклых звездных «трупов», известных как белые карлики.

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