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01:40 (мск), источник: Известия

Вильфанд пообещал потепление в центре европейской части России

Дневная температура +13 градусов придет в центр европейской части России 24 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11−13 градусов [тепла], конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — приводит его слова ТАСС 20 сентября.

При этом синоптик предупредил, что несмотря на потепление, погода в регионе будет оставаться облачной, а также сопровождаться небольшими дождями.

Про улучшение погоды в центре европейской части РФ Вильфанд сказал, что «после очень плохого и плохое кажется хорошим».

18 сентября научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в ближайшую неделю в центре европейской части России ожидаются дожди и максимальная температура от +5 до +10 градусов. При этом 16 сентября ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков допустил возвращение бабьего лета в Центральный регион России в третьей декаде сентября.

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