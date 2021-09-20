Вильфанд пообещал потепление в центре европейской части России
Дневная температура +13 градусов придет в центр европейской части России 24 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Дневная температура +13 градусов придет в центр европейской части России 24 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11−13 градусов [тепла], конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — приводит его слова ТАСС 20 сентября.
При этом синоптик предупредил, что несмотря на потепление, погода в регионе будет оставаться облачной, а также сопровождаться небольшими дождями.
18 сентября научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в ближайшую неделю в центре европейской части России ожидаются дожди и максимальная температура от +5 до +10 градусов. При этом 16 сентября ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков допустил возвращение бабьего лета в Центральный регион России в третьей декаде сентября.