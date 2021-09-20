На севере России открыли лыжный сезон (видео)

18 сентября для некоторых жителей Ямало-Ненецкого автономного округа закончилась осень. В нескольких районах не просто выпал первый снег, а пошел сильный снегопад, который оставил на дорогах и улицах огромные сугробы.
В соцсетях появились видео, сделанные автолюбителями на трассе недалеко от города Муравленко. Очевидцы сообщали, что на дорогах образовались большие пробки из-за погодных условий, ведь некоторые еще не успели заменить летнюю резину на своих машинах.
А тем временем в Якутске уже открыли лыжный сезон. Там первый снег пошел еще в августе.