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16:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

На севере России открыли лыжный сезон (видео)

В середине сентября в некоторых районах началась настоящая зима.

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18 сентября для некоторых жителей Ямало-Ненецкого автономного округа закончилась осень. В нескольких районах не просто выпал первый снег, а пошел сильный снегопад, который оставил на дорогах и улицах огромные сугробы.

В соцсетях появились видео, сделанные автолюбителями на трассе недалеко от города Муравленко. Очевидцы сообщали, что на дорогах образовались большие пробки из-за погодных условий, ведь некоторые еще не успели заменить летнюю резину на своих машинах.

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А тем временем в Якутске уже открыли лыжный сезон. Там первый снег пошел еще в августе.

Екатерина Гура

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