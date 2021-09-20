Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 сентябряПервое кругосветное путешествие в мире, открытие Каннского фестиваля, трагедия в Кармадонском ущелье и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
20Как прошли выборы
17:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Извержение на острове Пальма: лава добралась до домов, 5000 человек эвакуировано

Около 5000 жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, вынуждены были покинуть свои дома. На острове продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Извержение вулкана произошло в воскресенье, а в понедельник уничтожающий все на своем пути поток лавы добрался до домов. По словам представителей местных властей, уничтожено около ста зданий.

Пока поток лавы уничтожил около ста домов на своем пути | Источник: Reuters

Накануне на Пальму вылетел премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заверил СМИ, что власти пресекают возникновение пожаров. В операции участвуют военные и гражданская гвардия Испании.

«Лава не оставляет ничего на своем пути», — сказал журналистам мэр городка Эль-Пасо Серхио Родригес.

По его словам, местные жители еще не скоро смогут вернуться в свои дома.
Новость
Ученые раскрыли секрет состава вулканической лавы

Сообщений о погибших нет. Указом правительства эвакуированы четыре небольших поселения. В безопасных районах для бежавших от стихии оборудованы места временного размещения.

По словам президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, дальнейших эвакуаций скорее всего не потребуется.

В воскресенье полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter, но испанское агентство гражданской авиации подчеркивает, что воздушное пространство над островом не закрыто.

Также с острова эвакуировали около 500 туристов, но испанский министр туризма Рейес Марото призвала людей не покидать остров.

«Остров открыт. Если затронут ваш отель, мы подберем вам новый. Воспользуйтесь возможностью насладиться природой», — сказала она.

Остров Пальма — вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Местные жители говорят, что по-прежнему время от времени чувствуют вибрации почвы, а порой вулкан издает громкий звук. «Будто 20 истребителей взлетели одновременно», — описывает его гид Джонас Перес.

Вокруг вулкана установлена зона безопасности радиусом 2 км. | Источник: Reuters

Интересно, но страшно

Жители острова говорят, что внезапное извержение их напугало.

Новость
На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана

«Когда сегодня началось извержение, я очень испугалась. Для журналистов это нечто особенное, но для нас это трагедия. По-моему лава добралась до домов моих родственников», — сказала в интервью каналу TVE местная жительница Изабель Фуэнтес.

«Это увлекательно, но в то же время очень беспокоит, потому что лава угрожает такому числу домов», — говорит учительница Моника.

Местный житель Серхио Сарти, бывший близко к вулкану во время извержения, теперь боится, что произойдет новое.

«Я боюсь еще одного большого извержения. Это был огонь высотой в 200 метров, а потом — река лавы, которая надвигается на берег. Я видел, сколько домов она накрыла, я видел плачущие семьи. Мы не ожидали, что это произойдет сейчас», — говорит он.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"В ужасе выпрыгивали из окон". Стрельба в Пермском университете - главное
"Важно не игнорировать выборы - иногда случаются чудеса". Как прошло гол...
Здоровье
Психотерапевт назвала общие черты у пермского и казанского стрелков Главное — это замкнутость.
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Авто
Новый Porsche Taycan Cross Turismo и гонки в Подмосковье (фото) На трассе под Волоколамском состоялся фестиваль Sporstcar Together Day
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Популярные темы на «Детях»
Я к вам травою прорасту - 2 560
Самые яркие наряды Met Gala 2021 529
Забавные картинки 492
Все-таки развод.. 457
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»