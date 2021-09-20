Извержение на острове Пальма: лава добралась до домов, 5000 человек эвакуировано
Около 5000 жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, вынуждены были покинуть свои дома. На острове продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Около 5000 жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, вынуждены были покинуть свои дома. На острове продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Извержение вулкана произошло в воскресенье, а в понедельник уничтожающий все на своем пути поток лавы добрался до домов. По словам представителей местных властей, уничтожено около ста зданий.
Накануне на Пальму вылетел премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заверил СМИ, что власти пресекают возникновение пожаров. В операции участвуют военные и гражданская гвардия Испании.
«Лава не оставляет ничего на своем пути», — сказал журналистам мэр городка Эль-Пасо Серхио Родригес.
Сообщений о погибших нет. Указом правительства эвакуированы четыре небольших поселения. В безопасных районах для бежавших от стихии оборудованы места временного размещения.
По словам президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, дальнейших эвакуаций скорее всего не потребуется.
В воскресенье полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter, но испанское агентство гражданской авиации подчеркивает, что воздушное пространство над островом не закрыто.
Также с острова эвакуировали около 500 туристов, но испанский министр туризма Рейес Марото призвала людей не покидать остров.
«Остров открыт. Если затронут ваш отель, мы подберем вам новый. Воспользуйтесь возможностью насладиться природой», — сказала она.
Местные жители говорят, что по-прежнему время от времени чувствуют вибрации почвы, а порой вулкан издает громкий звук. «Будто 20 истребителей взлетели одновременно», — описывает его гид Джонас Перес.
Жители острова говорят, что внезапное извержение их напугало.
«Когда сегодня началось извержение, я очень испугалась. Для журналистов это нечто особенное, но для нас это трагедия. По-моему лава добралась до домов моих родственников», — сказала в интервью каналу TVE местная жительница Изабель Фуэнтес.
«Это увлекательно, но в то же время очень беспокоит, потому что лава угрожает такому числу домов», — говорит учительница Моника.
Местный житель Серхио Сарти, бывший близко к вулкану во время извержения, теперь боится, что произойдет новое.
«Я боюсь еще одного большого извержения. Это был огонь высотой в 200 метров, а потом — река лавы, которая надвигается на берег. Я видел, сколько домов она накрыла, я видел плачущие семьи. Мы не ожидали, что это произойдет сейчас», — говорит он.