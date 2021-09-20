Лесные пожары в Калифорнии показали из космоса (фото)

Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в соцсети снимок самого крупного лесного пожара в истории Калифорнии. Фото было сделано в сентябре с борта МКС. На нем виден густой дым, тянущийся на несколько километров вверх и закрывающий собой значительную часть штата.
Напомним, что лесные пожары в Калифорнии бушуют уже несколько месяцев. Они признаны самыми масштабными за всю историю штата. В настоящий момент в Калифорнии зафиксировано около семи с половиной тысяч возгораний. Сейчас огонь вплотную приблизился к национальному парку «Секвойя», где волонтеры и пожарные пытаются спасти от пожара уникальные многовековые деревья.
Из-за огромных лесных пожаров почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены покинуть свои дома. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов, а в зоне риска по-прежнему остаются еще 15 тысяч домов.