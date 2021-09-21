Бабье, где ты: сентябрь 2021 года станет самым холодным с начала века
Почему это все равно связано с глобальным потеплением.
Почему это все равно связано с глобальным потеплением.
Сентябрь 2021-го года в европейской части России может стать самым холодным в XXI веке. И это при том, что 2021 год в целом, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых лет нынешнего века: общая тенденция все равно связана с потеплением климата. В будущем отрицательных аномалий, наподобие той, которую мы наблюдаем сейчас, станет меньше, а преобладать будут те, которые связаны с чрезмерным теплом, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Первый месяц осени выдался холодным. Редкое погодное явление, вызывающее такую температуру, метеорологи наблюдают почти по всей Северной Евразии.
— Отрицательные аномальные (то есть отклоняющиеся от средних значений) температуры захватили огромные пространства: от Байкала до Атлантики, — объяснил «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — Мы фиксируем очень сильный и на редкость продолжительный заток холода — полярный вихрь, сместившийся в сторону Восточного полушария, — на территории Сибири, европейской части России, Центральной и Западной Европы. За последние полгода такая ситуация встречается впервые.
В частности, в Сибири и Казахстане, в Белоруссии, Польше и на севере Украины температура воздуха на данный момент на 5−6 градусов ниже нормы.
— Это говорит о том, — подчеркнул Александр Шувалов, — что в ближайшие четыре-пять дней будет холодно. Холод из Арктики проник очень далеко. Фронтальная зона сейчас проходит южнее Черного моря и по югу Казахстана.
Однако сентябрьская погодная аномалия 2021 года не противоречит тенденции потепления климата, указал замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
Проанализировав погоду с начала года в целом, метеорологи пришли к выводу, что 2021 год, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых лет XXI века. И это при том, что с учетом минувшей холодной недели и предстоящих нескольких таких же дней сентябрь-2021 может стать самым холодным в этом веке, заметил в беседе с «Известиями» Александр Шувалов.
Он согласен с Владимиром Семеновым в том, что любые погодные аномалии, взятые по отдельности, — как нынешний сентябрь, не стоит воспринимать как проявления изменений климата в этом направлении.
Сейчас температура в Москве, по его словам, отстает от нормы на 1,2−1,6 градуса. В 2000 году, сказал эксперт, отрицательная аномалия составляла 0,9 градуса, в 2013-м — ровно один градус. Зато в остальные годы XXI века в первом месяце осени, напротив, наблюдались положительные аномалии, достигающие 3−4,5 градуса выше нормы.
Владимир Семенов поделился с «Известиями» тем, как выглядит тенденция глобального изменения климата.
— При потеплении уменьшается температурный перепад между средними широтами и Арктикой, которая теплеет, — объяснил Владимир Семенов. — Раньше Баренцево море было наполовину покрыто льдами, а теперь оно вообще свободно ото льда, температура воздуха над ним — около нуля. В Москве 30 лет назад аномальным считался мороз с температурой минус 33 градуса, а сейчас — на три градуса выше, минус 30.
Владимир Семенов и Александр Шувалов также связывают с общеклиматической тенденцией аномальные осадки.
— Осадки чаще будут носить ливневый характер, — сказал Александр Шувалов. — Мы уже сталкивались с этим. Минувшим летом над Россией прошелся мезоциклон, который по структуре похож на тропический. Он буйствовал над западом Краснодарского края, востоком Крыма. За сутки выпадала годовая норма осадков, что трудно себе даже представить. В Германии наблюдались схожие процессы с драматическими последствиями. При этом в Западном полушарии над территорией США стояла мегазасуха. К учащению таких явлений нужно готовиться.
Так, регионам европейской территории России имеет смысл быть готовыми к сильным ливням.
— Мы ожидаем, что ливни будут интенсивными, но, скорее всего, более редкими, — заметил Владимир Семенов. — Глобальное потепление выразилось в том, что температура воды в Черном море повысилась за сорок лет где-то на 2−2,5 градуса. Чем теплее море, тем больше испарений. Проходящий над водой циклон вбирает в себя больше влаги, и в итоге теплые водные массы обрушиваются на побережье.
Кстати, что касается ближайших сентябрьских дней, то, помимо холода, стоит ждать и осадков. От трети до половины месячной их нормы должно выпасть в Москве, Туле, Рязани, Владимире. Дожди будут идти до четверга, 23 сентября, хотя их интенсивность будет снижаться.
В ближайшие десятилетия, прогнозируют ученые, сложившиеся тенденции станут еще более явными.
— В ближайшие 30 лет температура повысится еще примерно на 1,5−2 градуса, — сказал Владимир Семенов. — Для человека такое повышение не очень заметно, но это может привести к экономическим издержкам, и фактор изменения климата нужно учитывать в планах устойчивого развития регионов.
Неизбежность погодных аномалий, связанных с глобальным изменением климата, отражена в докладе ООН, представленном в августе 2021 года.
— Вывод исследователей, к которым относятся ведущие ученые-метеорологи и климатологи мира, состоит в том, что изменения климата будет приводить к его разбалансировке и более частому появлению погодных аномалий, — подчеркнул Александр Шувалов. — При этом отрицательных аномалий, наподобие той, которую мы наблюдаем сейчас, станет меньше. Преобладать будут теплые.
Как уже говорилось, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни погода радовать не будет. В европейской части России ожидается сильный северо-восточный ветер, температура составит около 5−8 градусов днем, а при таком ветре она будет ощущаться как 0−2 градуса. Но вот в конце сентября, утверждает Александр Шувалов, в Москве дневные температуры будут уже выше 10 градусов.
«Таким образом, в ближайшей перспективе у нас не очень приятная погода, но есть повод для оптимизма применительно к последней пятидневке месяца, — заметил ученый. — После холода возврат тепла покажется благом». Но «бабьим летом» это потепление все равно назвать нельзя.