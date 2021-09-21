Россиянам назвали дату начала астрономической осени
Со среды, 22 сентября, в России начнутся сезонные перемены погоды. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Со среды, 22 сентября, в России начнутся сезонные перемены погоды. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, с этой даты будет больше пасмурных дней, а осадки приобретут площадной характер. «22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — теплое полугодие сменяется холодным», — пояснила она.
Метеоролог отметила, что с этой даты становится больше пасмурных дней, осадки становятся площадными, а среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов. Все, природа постепенно засыпает«, — рассказала синоптик, добавив, что приход астрономической осени ознаменовывает наступление “золотой осени”.
По данным Московского планетария, астрономическая осень в 2021 году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 мск.
14 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность прихода в Россию бабьего лета. По его словам, к концу месяца потепление все-таки может произойти. «Я бы еще поожидал. Есть вероятность, отличная от нуля, что 25−26 числа холод сменится всплеском тепла. Погода и живет скачками, этим и отличается. Температурная норма — это искусственная величина. Как любой человек отличается от среднестатистического, так и погода отличается от среднестатистической», — сказал специалист.