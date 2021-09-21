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11:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал «покраснение» звезд

Межзвездные газ и пыль меняют их цвет.

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Источник: ESA/Hubble and NASA, R. Cohen
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Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал шаровое скопление ESO 520−21 (Palomar 6), которое находится в созвездии Змееносец недалеко от центра Млечного Пути.

Поскольку в этой области особенно много межзвездной пыли и газа, скопление выглядит не совсем так, как должно. Газ и пыль рассеивают звездный свет, что влияет на длину одних световых волн сильнее, чем на длину других. Это заставляет некоторые звезды казаться более красными, чем они есть на самом деле. Это явление астрономы называют межзвездным покраснением.

Подобным эффектом в атмосфере Земли объясняется покраснение Солнца, когда оно находится близко к горизонту.

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