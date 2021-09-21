Вулкан Этна выбросил в воздух 9-километровый столб пепла
В активном состоянии вулкан находится с 2019 года.
В активном состоянии вулкан находится с 2019 года.
Самый большой и активный вулкан Европы Этна снова напомнил о себе. 20 сентября он выпустил в воздух гигантский столб пепла и дыма, который растянулся на 9 километров и засыпал пеплом близлежащие населенные пункты.
По сообщениям местных властей, новый выброс не угрожает ни людям, ни авиасообщению, но сейсмологи продолжают следить за активностью вулкана.
Отметим, что Этна находится в активном состоянии с 2019 года. Последнее извержение было зафиксировано в конце августа.
Однако сейчас все внимание приковано к другому европейскому вулкану Кумбре-Вьеха, расположенному на Канарских островах на острове Ла Пальма. 19 сентября Кумбре-Вьеха начал активно извергаться, в результате чего более пяти тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В последний раз этот вулкан извергался в 1971 году.
Екатерина Гура