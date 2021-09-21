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16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молния и две радуги попали на один снимок в США

Бурный сезон дождей в Аризоне.

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Пейзажный фотограф и фотожурналист Майк Мезеул из города Плейно в Техасе поделился невероятно эффектным снимком неба после грозы.

На фотографии одновременно видны две радуги, молния и грозовое облако с потоками ливня на заднем плане.

«Сезон дождей в Аризоне в значительной степени можно подытожить этим снимком», — написал автор фото.

«Вообще невероятно», — пишет один из комментаторов под снимком.

«Ух!» — добавляет другой подписчик.

А российский «сезон дождей» начнется после 22 сентября с наступлением астрономической осени, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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