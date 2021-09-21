Молния и две радуги попали на один снимок в США

Пейзажный фотограф и фотожурналист Майк Мезеул из города Плейно в Техасе поделился невероятно эффектным снимком неба после грозы.
На фотографии одновременно видны две радуги, молния и грозовое облако с потоками ливня на заднем плане.
«Сезон дождей в Аризоне в значительной степени можно подытожить этим снимком», — написал автор фото.
«Вообще невероятно», — пишет один из комментаторов под снимком.
«Ух!» — добавляет другой подписчик.
А российский «сезон дождей» начнется после 22 сентября с наступлением астрономической осени, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
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