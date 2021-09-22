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06:10 (мск), источник: Ведомости

Метеорологи заявили о скором наступлении бабьего лета в Центральной России

Бабье лето наступит в центральных областях Европейской России на следующей неделе, сообщил центр «Фобос». По данным метеорологов, «пик похолодания» на данных территориях пройден.

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Источник: Агентство «Москва»

«Днем воздух будет прогреваться до +11—16 градусов. Такие значения уже на пару градусов выше климатической нормы, и этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнется такой же спокойной и умеренно теплой и комфортной погодой», — рассказали синоптики. При этом ночью температура будет опускаться до +2—7 градусов.

Потепление начнется из-за роста влияния антициклона, пояснили в «Фобосе». В понедельник он окажется над северо-востоком Европейской России и продолжит двигаться на юго-запад, в центральные области страны. В итоге облаков станет меньше, осадки маловероятны. По прогнозу экспертов, антициклон будет влиять на погоду как минимум до конца сентября.

В «Фобосе» отметили, что пик похолодания в центральных областях Европейской России пришелся на 21 сентября.

В климатическую норму температура вернется к концу этой недели, заявили метеорологи.

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