Метеорологи заявили о скором наступлении бабьего лета в Центральной России

«Днем воздух будет прогреваться до +11—16 градусов. Такие значения уже на пару градусов выше климатической нормы, и этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнется такой же спокойной и умеренно теплой и комфортной погодой», — рассказали синоптики. При этом ночью температура будет опускаться до +2—7 градусов.
Потепление начнется из-за роста влияния антициклона, пояснили в «Фобосе». В понедельник он окажется над северо-востоком Европейской России и продолжит двигаться на юго-запад, в центральные области страны. В итоге облаков станет меньше, осадки маловероятны. По прогнозу экспертов, антициклон будет влиять на погоду как минимум до конца сентября.
В «Фобосе» отметили, что пик похолодания в центральных областях Европейской России пришелся на 21 сентября.
В климатическую норму температура вернется к концу этой недели, заявили метеорологи.
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