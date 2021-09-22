Ведущие в Австралии ощутили землетрясение в прямом эфире (видео)

Землетрясение в Австралии застало врасплох ведущих прямого эфира на канале ABC News.
На записи видно, как диктор прерывает речь и с испугом прислушивается к толчкам. Гость студии в это время озадаченно застыл. Затем ведущий предлагает покинуть помещение, но никто не двигается с места. «Это был большой толчок» — говорит мужчина.
Землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в австралийском национальном парке Алпайн потрясло Мельбурн, штат Виктория, юг Нового Южного Уэльса, Сидней, Канберру, Аделаиду и Лонсестон, сообщает телеканал. Это были самые сильные подземные толчки на континенте за последние несколько десятков лет.
В городах повреждены здания, разрушены фасады десятков домов, разбиты дороги, на некоторых дорогах появились трещины. Данных о жертвах не поступало.
Эксперты прогнозируют, что афтершоки землетрясения будут ощущаться еще несколько месяцев.