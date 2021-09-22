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13:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ведущие в Австралии ощутили землетрясение в прямом эфире (видео)

Самые сильные подземные толчки на континенте за последние несколько десятков лет повредили здания и дороги.

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Землетрясение в Австралии застало врасплох ведущих прямого эфира на канале ABC News.

На записи видно, как диктор прерывает речь и с испугом прислушивается к толчкам. Гость студии в это время озадаченно застыл. Затем ведущий предлагает покинуть помещение, но никто не двигается с места. «Это был большой толчок» — говорит мужчина.

Землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в австралийском национальном парке Алпайн потрясло Мельбурн, штат Виктория, юг Нового Южного Уэльса, Сидней, Канберру, Аделаиду ​​и Лонсестон, сообщает телеканал. Это были самые сильные подземные толчки на континенте за последние несколько десятков лет.

В городах повреждены здания, разрушены фасады десятков домов, разбиты дороги, на некоторых дорогах появились трещины. Данных о жертвах не поступало.

Эксперты прогнозируют, что афтершоки землетрясения будут ощущаться еще несколько месяцев.

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