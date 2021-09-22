Названа причина появления огромной озоновой дыры в Арктике
Она будет формироваться снова и снова.
Она будет формироваться снова и снова.
Необычно большая дыра, которая образовалась в озоновом слое над Арктикой в прошлом году, была вызвана рекордными зимними температурами в северной части Тихого океана.
К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета с помощью подробных спутниковых данных и компьютерного моделирования. Они обнаружили, что высокие температуры поверхности моря в северной части Тихого океана, вызванные глобальным потеплением, ослабляют атмосферные волны — гигантские изгибы высотных ветров, оказывающие серьезное влияние на погоду. Из-за нарушения циркуляции температура западных ветров в Арктике резко падает.
Западные ветры дуют в Арктике в конце зимы — начале весны. Если они остывают достаточно сильно и надолго, то вызывают образование полярных облаков. Облака в стратосфере над Северным и Южным полюсами являются ключевым компонентом серьезного разрушения озонового слоя.
Огромная озоновая дыра в Арктике начала формироваться в начале весны 2020 года. Она растянулась от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России. В конце апреля того же года дыра затянулась, но есть вероятность, что в будущем она может образовываться гораздо чаще, говорят ученые из Китая.
Анна Лысенко
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