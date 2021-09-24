Астрономы изучили погоду на далекой необычной экзопланете

Международная группа астрономов обнаружила облака на далекой экзопланете WASP-127b и сумела измерить их высоту с беспрецедентной точностью. Сообщение об этом опубликовал в материалах Europlanet Science Congress 2021 Ромен Аллар, работающий в канадском Монреальском университете и швейцарском Женевском университете.
Изучение верхней структуры атмосферы планеты стало возможным благодаря объединению данных космического и наземного телескопов. Это открывает путь для подобных исследований многих других удаленных миров.
Планета WASP-127b, находящаяся на расстоянии 525 световых лет от Земли, представляет собой водородно-гелиевый «горячий сатурн» — то есть планету-гигант, по своей массе сопоставимую с массой Сатурна, которая находится очень близко к своей родительской звезде.
Группа ученых наблюдала прохождения (транзиты) планеты на фоне этой звезды и отслеживала вариации звездного света при каждом таком прохождении, поскольку световой поток, проходящий через атмосферу планеты, несет информацию о ее химическом составе. Сопоставив наблюдения с космического телескопа Hubble в инфракрасном диапазоне с измерениями в видимом свете, проведенными с помощью спектрографа ESPRESSO на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, исследователи смогли описать различные области атмосферы. Эти результаты преподнесли сразу несколько сюрпризов.
«Во-первых, как и ранее на планетах подобного типа, мы обнаружили присутствие натрия, но на гораздо меньших высотах, чем ожидали. Во-вторых, в инфракрасном диапазоне были обнаружены признаки присутствия водяного пара, а в видимом диапазоне они отсутствуют. Это означает, что водяной пар на более низких уровнях экранируется облаками, непрозрачными в видимом диапазоне длин волн, но прозрачными в инфракрасном», — рассказал руководитель исследований Ромен Аллар.
Объединение данных двух инструментов позволило исследователям определить, где находятся облака, — они сосредоточены в слоях атмосферы с давлением в диапазонах от 0,3 до 0,5 миллибар.
Мы еще не знаем точный состав облаков, за исключением того, что они не состоят из капель воды, как на Земле. Мы также не понимаем, почему натрий обнаружен в неожиданном месте на этой планете. Будущие исследования помогут нам больше узнать не только о структуре атмосферы, но и о других особенностях планеты WASP-127b, которая оказалась очень интересным местом.
Ромен АлларРуководитель исследований
В дальнейшем этот метод позволит изучить атмосферы и облачность других подобных экзопланет.
Полный оборот вокруг своей звезды WASP-127b совершает за 4,18 дня, при этом планета получает в 600 раз больше света, чем Земля, и разогревается до 1100, находясь от родительской звезды на расстоянии 0,05 астрономической единицы. Подобные температуры приводят к тому, что атмосфера планеты раздувается и ее радиус оказывается в 1,3 раза больше, чем у Юпитера, при том, что по массе она уступает Юпитеру в пять раз. Таким образом, WASP-127b считается одной из самых «рыхлых» и неплотных экзопланет из всех, когда-либо обнаруженных.
Раздутость атмосфер подобных экзопланет, а также близость к родительской звезде облегчают проведение наблюдений, и поэтому WASP-127b становится идеальным объектом для изучения атмосферных характеристик. Наблюдения с помощью инструмента ESPRESSO, обладающего самым точным на сегодняшний момент спектрографом, также показывают, что, в отличие от планет Солнечной системы, WASP-127b не только вращается в направлении, противоположном своей звезде, но и ее орбита находится в другой плоскости, не совпадающей с экваториальной плоскостью этой системы (планета имеет так называемую смещенную ретроградную орбиту). Вероятно, она лишь относительно недавно по космическим меркам приблизилась к своей звезде.
Такая особенность не характерна для “горячего сатурна” в старой звездной системе и может быть следствием взаимодействия с пока еще неизвестным объектом. Все эти уникальные характеристики делают WASP-127b планетой, которая еще привлечет интерес исследователей в будущем.
Ромен АлларРуководитель исследований
Родительская звезда WASP-127 находится в созвездии Секстант и представляет собой старую звезду класса G возрастом примерно 10 млрд лет, которая постепенно сходит с главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга — Рассела и вскоре превратится в субгигант. Масса и диаметр WASP-127 составляют 1,31 и 1,33 солнечных. Она не видна невооруженным глазом, так как ее видимая звездная величина — всего 10,2m. Об открытие экзопланеты WASP-127b в этой системе было объявлено в 2016 году группой астрономов, работающих в рамках программы SuperWASP.
Изучение облачности на планетах других звездных систем проводятся уже не первый раз. Так, первую карту облаков на экзопланете Kepler-7b, газовом гиганте вроде Юпитера, находящемся на расстоянии примерно 1000 световых лет от Земли, астрономы представили еще в 2013 году, проведя наблюдения с помощью космических телескопов Kepler и Spitzer.
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