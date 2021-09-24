#ALERTWildfire Time lapse of the #FawnFire from 12PM to 1PM on 9/23 pic.twitter.com/wkePcU23HB— ALERTWildfire (@AlertWildfire) September 24, 2021
Лесной пожар в Калифорнии чуть не сжег камеру наблюдения (видео)
Впечатляющие кадры природной стихии.
Впечатляющие кадры природной стихии.
Организация ALERTWildfire, следящая за лесными пожарами в США, поделилась на своей странице в соцсетях завораживающим и пугающим видео, снятым пожарной камерой наблюдения с вершины Медвежьей горы в округе Шаста на севере Калифорнии.
На кадрах видно, как лесной пожар, получивший название Олений пожар, быстро подступает к горе и в какой-то момент оказывается у самой камеры, в объективе которой начинают появляться языки пламени.
На кадрах также видно, что роботизированная камера все же избежала печальной участи и передвинулась подальше от огня.
Сообщается, что Олений пожар сейчас является одним из самых основных в Калифорнии. За последние несколько дней его площадь выросла до более чем двух тысяч гектаров. По состоянию на 24 сентября пожарным удалось сдержать огонь лишь на пять процентов. По данным Пожарного департамента Калифорнии (CALFIRE), огнем были уничтожены около 25 домов и еще 2000 построек остались под угрозой. Местное население было эвакуировано.
Екатерина Гура