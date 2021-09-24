Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
12День знаний в России
15:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российские космонавты показали, что обычно видят в иллюминатор (видео)

Потрясающие космические пейзажи.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Российские космонавты на борту Международной космической станции поделились захватывающим таймлапсом полета станции над Землей.

В ролике МКС пролетает над покрытым тучами океаном, затем день сменяется ночью, и можно разглядеть сияющие огнями города на разных континентах. Довершает завораживающую картину полярное сияние.

Ранее впечатляющим таймлапсом с борта МКС поделился француз Тома Песке. Он показал, что видит в иллюминатор, когда станция пролетает над Средиземным морем и Индийским океаном.

Анна Лысенко

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Еще больше интересного о космосе

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
США готовятся к войне против России
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
За езду без ОСАГО могут арестовать: законность подтвердила ГИБДД Суд вправе арестовать автомобилиста на 15 суток за управление автомобилем без «автогражданки»
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Популярные темы на «Детях»
Большое охлаждение в отношениях с дочерью 740
Самые яркие наряды Met Gala 2021 529
Забавные картинки 441
Форум сила, можно просто поддержки, предательство мужа после гибели ребенка 428
Леди
56-летняя Безрукова в "пижаме" появилась на модном рауте (фото) В Москве прошла церемония вручения премии за вклад в развитие общества
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»