Российские космонавты показали, что обычно видят в иллюминатор (видео)
Потрясающие космические пейзажи.
Потрясающие космические пейзажи.
Российские космонавты на борту Международной космической станции поделились захватывающим таймлапсом полета станции над Землей.
В ролике МКС пролетает над покрытым тучами океаном, затем день сменяется ночью, и можно разглядеть сияющие огнями города на разных континентах. Довершает завораживающую картину полярное сияние.
Ранее впечатляющим таймлапсом с борта МКС поделился француз Тома Песке. Он показал, что видит в иллюминатор, когда станция пролетает над Средиземным морем и Индийским океаном.
Анна Лысенко
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