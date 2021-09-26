Снегопад повредил сотни деревьев в Кемерове (фото, видео)
Погода в регионе ухудшится, предупреждают в МЧС.
Погода в регионе ухудшится, предупреждают в МЧС.
Город Кемерово пострадал от сильного снегопада. Мокрый снег, налипший на ветках, повредил сотни деревьев, на дорогах — гололед и пробки.
Фотографиями и видео первого в городе снега местные жители делятся в соцсетях. По их словам, основная масса осадков выпала всего за два часа.
Погодные условия в Кемеровской области в ближайшее время ухудшатся: ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед, снежные заносы и ухудшение видимости до 1 км и менее, сообщает Главное управление МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу. Спасатели рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности.
А вот в Кузбассе это уже не первый снегопад. В ночь с 12 на 13 сентября жители региона заметили первый снег на горе Мустаг в Таштагольском районе.
Анна Лысенко
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