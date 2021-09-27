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14:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Крите произошло сильное землетрясение

Местные СМИ сообщают об одном погибшем.

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Источник: AP 2021

В понедельник, 27 сентября, в 09:17 по местному времени на греческом острове Крит произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. В Институте геодинамики Греции рассказали, что эпицентр землетрясения находился поблизости от столицы острова Ираклиона.

Согласно свидетельствам очевидцев и местным СМИ, землетрясение имело длительный характер и сильно ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также в других областях, например, на Санторини. Кроме того, за основными толчками последовали еще два магнитудой 3,8 и 4,5.

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Сообщается, что в результате землетрясения сильно пострадали несколько деревень, находившихся рядом с эпицентром. Там разрушены дома, повреждены дороги, а также нарушено водо- и электроснабжение. Самый большой ущерб нанесен городу Аркалохори.

Также известно об одном погибшем — это рабочий, который проводил реставрационные работы в районе Профитис Илиас. Более десяти человек доставлены в больницы. Из пострадавших районов эвакуировали жителей. Спасательные работы на острове продолжаются, пишет местное издание Kathimerini.

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