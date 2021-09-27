Миколог дал советы отправляющимся за грибами россиянам

Самые опасные — бледная поганка и галерина окаймленная, подчеркнул эксперт.
«Бледной поганки сейчас очень много и с каждым годом все больше в нашей средней полосе — это действие глобального потепления. Путают ее чаще всего с сыроежками и рядовками либо шампиньонами, у которых шляпка окрашена в зеленый или зеленоватый оттенок. Второй гриб — это галерина окаймленная. Ее чаще всего путают с летним опенком, который продолжает расти и осенью», — пояснил специалист.
Употребление галерины окаймленной может привести к повреждению печени — фиксируется сильная рвота, диарея и озноб. Если вовремя не обратиться к врачу, через несколько дней возможен смертельный исход. Бледная поганка в свою очередь обладает высокой концентрацией токсина фаллоидина — даже небольшой фрагмент гриба способен привести к летальному исходу, обычно он наступает в течение 5−7 дней. При варке, сушке и прочих видах обработки яд не теряет своей силы.
«Прежде чем идти собирать грибы, нужно изучить матчасть, посмотреть в справочниках информацию, а лучше всего идти с опытным грибником, чтобы он на пальцах объяснил отличия», — отметил Вишневский.
Если грибы вызывают сомнения, есть народный способ проверки на яд. «При варке в кастрюлю с грибами нужно бросить разрезанную луковицу или картофелину. В ядовитых грибах есть элемент — тирозиназа, он окрасит срез овощей в синий или темный цвет», — заключил эксперт.