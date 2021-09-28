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17:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Французский астронавт сфотографировал полярное сияние с МКС

Астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке прислал с МКС удивительное фото: снимок полярного сияния, каким его видно с высоты 400 км над Землей.

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Источник: THOMAS PESQUET/ESA/NASA

Снимок Тома Песке сделал еще 20 августа, но опубликовал его только сейчас.

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Астронавтам на МКС частенько приходится наблюдать аврору, но в этот раз, написал Песке в «Твиттере», это было особенно яркое зрелище.

«Часть Земли, находящаяся в тени, освещена полной луной, почти как дневным светом», — отметил француз, не уточнив, правда, был ли этот снимок сделан над Северным или Южным полюсом.

Аврора оказалась такой яркой еще и из-за недавней вспышки на Солнце.

Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают нашей планеты. Попадая в магнитные полюса Земли, они взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы.

Человеческому глазу эти потоки видны как пляшущие полоски света. Порой вспышки на Солнце, как и в этот раз, посылают на Землю излишне много заряженных частиц — тогда аврора бывает более яркой, чем обычно.

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