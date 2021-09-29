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14:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» показал галактику, которая «притворяется» обычной

В оптическом диапазоне она не отличается от других, однако в других диапазонах излучение ее ядра почти сопоставимо с мощностью излучения всего Млечного пути.

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Источник: ESA / Hubble, A. Riess et al., J. Greene

На новом снимке космического телескопа «Хаббл» запечатлена спиральная галактика NGC 5728 в созвездии Весы на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли. Она кажется совершенно типичной, но на самом деле прячет больше, чем можно подумать.

Дело в том, что NGC 5728 — это сейфертовская галактика с невероятной энергией. Она «питается» из своего активного ядра с невероятно мощными выбросами газа, которые происходят со скоростью до нескольких тысяч километров в секунду.

Раньше считалось, что к числу сейфертовских галактик относится только около 1% наблюдаемых спиральных галактик, однако среди ярчайших галактик таких оказалось около 16%.

В космосе существуют и другие объекты с такой же или даже большей яркостью. Это квазары — активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск.

У квазаров настолько мощное излучение, что получить их «фотопортрет» практически невозможно. Галактика NGC 5728, в отличие от квазаров, «позволила» себя сфотографировать. Ученые прибегли к хитрости и сняли ее камерой, которая видит только в оптическом и инфракрасном диапазоне. Так большая часть мощного излучения осталась «за кадром».

Астрономы надеются, что наблюдения за NGC 5728 помогут им лучше понять природу квазаров.

Ранее «Хаббл» сфотографировал редкую звезду посреди туманности. Она официально классифицируется как светящаяся синяя переменная. Такие массивные звезды встречаются довольно редко, они постоянно теряют массу на заключительных этапах своей жизни, во время которых значительное количество звездного материала выбрасывается в окружающее межзвездное пространство.

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