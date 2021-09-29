«Райский» архипелаг в Венесуэле показали с орбиты

Архипелаг Лос-Рокес в 166 км к северу от побережья Венесуэлы по праву считается одним из красивейших мест на Земле.
Площадью менее 41 квадратного километра, он состоит из 350 островов, рифов и маленьких островков. Лос-Рокес имеет структуру атолла, довольно редкую в Карибском бассейне, но характерную для Тихого океана — с внешним барьером, образованным кораллами. Они защищают архипелаг от сильных течений.
С орбиты виден не только риф, но и мелководная лагуна атолла с песчаным дном. Вода в ней удивительно яркого бирюзового цвета. На снимок попал и крупнейший остров архипелага под названием Гран-Роке. Яркими снимками Лос-Рокеса поделился астронавт Международной космической станции Шейн Кимбро.
Ранее астронавты МКС показали, как выглядят с борта станции Мальдивы. На снимках можно разглядеть не только аэропорт, но и бунгало для туристов.
Еще больше интересного о космосе