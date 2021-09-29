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16:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Райский» архипелаг в Венесуэле показали с орбиты

В объектив попали 350 островов, рифов и маленьких островков.

Архипелаг Лос-Рокес в 166 км к северу от побережья Венесуэлы по праву считается одним из красивейших мест на Земле.

Площадью менее 41 квадратного километра, он состоит из 350 островов, рифов и маленьких островков. Лос-Рокес имеет структуру атолла, довольно редкую в Карибском бассейне, но характерную для Тихого океана — с внешним барьером, образованным кораллами. Они защищают архипелаг от сильных течений.

С орбиты виден не только риф, но и мелководная лагуна атолла с песчаным дном. Вода в ней удивительно яркого бирюзового цвета. На снимок попал и крупнейший остров архипелага под названием Гран-Роке. Яркими снимками Лос-Рокеса поделился астронавт Международной космической станции Шейн Кимбро.

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Так выглядит остров Гран-Роке с Земли
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Ранее астронавты МКС показали, как выглядят с борта станции Мальдивы. На снимках можно разглядеть не только аэропорт, но и бунгало для туристов.

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