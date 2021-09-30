«Солнце ещё активное»: Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Столбик термометра может достичь отметки в 15 градусов тепла, ветра не будет. Антициклон продержится долго.
Столбик термометра может достичь отметки в 15 градусов тепла, ветра не будет. Антициклон продержится долго.
Температура воздуха в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов. Такой прогноз дал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В беседе с РИА «Новости» он отметил, что солнце будет ещё активным и при ясной погоде вполне можно будет позагорать. Ветер будет слабым, а давление очень высоким.
«До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода — от 10 до 15, не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градусную отметку. Солнце ещё активное», — сказал Вильфанд.