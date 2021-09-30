На Гавайях проснулся вулкан Килауэа (фото, видео)
В последний раз он извергался в мае 2021 года.
В последний раз он извергался в мае 2021 года.
29 сентября на Гавайях начал извергаться один из самых активных вулканов планеты — Килауэа.
Накануне специалисты Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США зафиксировали сейсмическую активность и свечение в кратере Халемаумау, что говорит о начале извержения. Последние видео с острова показывают в кратере озеро из лавы, над которым вздымаются облака вулканического газа.
По словам вулканологов, извержение происходит в Гавайском национальном парке далеко от населенных районов и пока не угрожает местным жителям или авиасообщению. Кроме того, пока остается открытой и туристическая зона в Национальном парке. Однако при изменении активности вулкана, могут быть введены ограничения и предприняты различные меры безопасности.
Отметим, что Килауэа в последний раз был активен с декабря 2020 года по май 2021 года. А самое сильное извержение было зафиксировано в 2018 году, в результате которого были разрушены более 700 домов и тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Екатерина Гура